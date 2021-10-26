США внесли Украину в список стран "очень высокого риска"
Источник:CNN
В Соединенных Штатах приняли решение внести Украину в список стран с четвертым уровнем опасности, или же направлением "очень высокого риска" для туристов в аспекте заболевания COVID-19.
Соответствующее решение в понедельник, 25 октября, принял Центр контроля и профилактики заболеваний США. Список рисков обновляют еженедельно.
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Стоит отметить, что 18 октября Украина перешла со второго уровня на третий. Однако теперь наше государство опустилось еще на одну ступеньку ниже.
Категория "COVID-19 Very High"
Согласно критериям CDC, под категорию "Covid-19 Very High" 4 уровня подпадают страны, у которых за последние 28 дней было более 500 случаев на 100 000 жителей.
В страны с четвертым уровнем риска входят:
- Австрия
- Греция
- Мальдивы
- Швейцария
- Таиланд
- Великобритания
Всего в списке находятся 77 стран. Кроме этого, американцам рекомендуют избегать любых международных поездок без двух доз вакцинации.
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Ситуация с коронавирусом в Украине
- заболели 2 803 159 человек:
- выздоровели 2 390 112 пациентов;
- умерли 64 936 граждан.