Достанет до позиций россиян в глубоком тылу: США впервые передадут Украине ракеты GLSDB

Администрация Байдена объявила о новом пакете помощи Украине стоимостью 2,17 миллиарда долларов. Он впервые включает в себя ракеты большей дальности.

Пакет предусматривает выделение 425 миллионов долларов из имеющихся запасов Министерства обороны США и 1,75 миллиарда долларов из фондов Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности.

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США предоставят Украине ракеты большей дальности

Накануне журналисты сообщали, что новый пакет помощи Украине от США будет включать в себя наземные бомбы малого диаметра – управляемые ракеты с дальностью полета 150 километров.

Хотя эти ракеты фактически удвоят дальность украинского оружия, пакет не будет включать в себя долгожданные ATACMS с радиусом действия более 200 миль. США постоянно отказывали Украине в предоставлении этой системы из-за опасений, что ее используют для поражения целей в глубине России.

Президентское сокращение является 31-м подобным сокращением оборудования из составов Министерства обороны США для Украины,

– заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пат Райдер.

По его словам, в целом США выделили: