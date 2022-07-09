США впервые предоставляют Украине NASAMS и 155-миллиметровую артиллерию: Байден подписал указ

9 июля 2022 , 02:08
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Источник:

Белый Дом

Соединенные Штаты впервые предоставят Украине новейшие зенитные комплексы NASAMS, а также 155-миллиметровую артиллерию. О новом пакете поддержки стало известно 8 июля.

Президент США уже подписал указ о выделении дополнительных 400 миллионов долларов на столь необходимую нам военную помощь. Текст постановления уже был обнародован на сайте Белого Дома. Впоследствии в Пентагоне рассказали подробно, что будет в новом пакете поддержки.

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Вооружение для Украины уже изымается из складов

Глава штатов указал не только сумму поддержки, но и указал, кому предоставляет полномочия распоряжаться ею – госсекретарю страны. Он делегировал свои уважения в соответствии с законодательством.

400 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку. Чтобы оказать помощь Украине и принять решения, необходимые для поступления этого пакета поддержки,
– написал Джозеф Байден.

В Министерстве обороны страны отметили, что речь не идет о передаче средств для закупки оборудования. Это цена оружия, которое сейчас изымается из военных складов США. Это уже 15 такое изъятие для поддержки Украины с августа 2021 года.

Сколько всего США выделили в поддержку Украины

В Пентагоне также подвели итоги военной помощи, которую уже предоставили защитникам Украины. Всего за две недели она уже достигла 2,2 миллиарда долларов. В целом с начала правления администрации Байдена это государство выделило примерно 8 миллиардов долларов на помощь нашим воинам.

Следует заметить, что речь идет не только о помощи оружием. Также оплачивают учения, необходимые для работы наших военных с оснащением стран НАТО.

Что предусматривает помощь Соединенных Штатов:

  • Более 1 400 зенитных комплексов Stinger;
  • Более 6 500 противотанковых систем Javelin;
  • Более 20 тысяч других противотанковых систем;
  • Более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;
  • 126 единиц 155-миллиметровых гаубиц и до 411 тысяч артиллерийских снарядов к ним;
  • 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов;
  • 2 национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы NASAMS – сообщили впервые;
  • 126 тактических машин для буксировки 155-миллиметровых гаубиц – сообщили впервые;
  • 22 тактических транспортных средства для восстановления оборудования;
  • 12 ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности и боеприпасов;
  • Беспилотные авиационные системы Puma;
  • Беспилотные корабли береговой охраны;
  • 20 вертолетов Ми-17;
  • Контрбатарейные системы;
  • Сотни бронированных многоцелевых колесных машин высокой мобильности;
  • 200 бронетранспортеров M113;
  • Более 10 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;
  • Более 59 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;
  • 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;
  • 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
  • Ракетные системы с лазерной наводкой;
  • 26 противоартиллерийских радиолокационных систем;
  • 4 противоминометных радара;
  • 4 радиолокационные системы воздушного наблюдения;
  • 2 системы береговой обороны "Гарпун";
  • 18 прибрежных и речных патрульных катеров;
  • Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
  • Взрывчатые вещества C-4, взрывные боеприпасы и взрывное оборудование для уборки помех;
  • Тактические защищенные системы связи;
  • Тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики, лазерных дальномеров;
  • Услуги коммерческих спутниковых изображений;
  • Защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • Химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
  • Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
  • Оборудование радиоэлектронных помех;
  • Полевое оборудование и запасные части;
  • Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Кстати – Британия тоже предоставляет новое ведущее вооружение: смотрите видео

 

Автор: Олександр Марчак