США впервые предоставляют Украине NASAMS и 155-миллиметровую артиллерию: Байден подписал указ
Источник:Белый Дом
Соединенные Штаты впервые предоставят Украине новейшие зенитные комплексы NASAMS, а также 155-миллиметровую артиллерию. О новом пакете поддержки стало известно 8 июля.
Президент США уже подписал указ о выделении дополнительных 400 миллионов долларов на столь необходимую нам военную помощь. Текст постановления уже был обнародован на сайте Белого Дома. Впоследствии в Пентагоне рассказали подробно, что будет в новом пакете поддержки.
Канада передаст Украине почти 40 бронемашин General Dynamics
Вооружение для Украины уже изымается из складов
Глава штатов указал не только сумму поддержки, но и указал, кому предоставляет полномочия распоряжаться ею – госсекретарю страны. Он делегировал свои уважения в соответствии с законодательством.
400 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку. Чтобы оказать помощь Украине и принять решения, необходимые для поступления этого пакета поддержки,
– написал Джозеф Байден.
В Министерстве обороны страны отметили, что речь не идет о передаче средств для закупки оборудования. Это цена оружия, которое сейчас изымается из военных складов США. Это уже 15 такое изъятие для поддержки Украины с августа 2021 года.
Сколько всего США выделили в поддержку Украины
В Пентагоне также подвели итоги военной помощи, которую уже предоставили защитникам Украины. Всего за две недели она уже достигла 2,2 миллиарда долларов. В целом с начала правления администрации Байдена это государство выделило примерно 8 миллиардов долларов на помощь нашим воинам.
Следует заметить, что речь идет не только о помощи оружием. Также оплачивают учения, необходимые для работы наших военных с оснащением стран НАТО.
Что предусматривает помощь Соединенных Штатов:
- Более 1 400 зенитных комплексов Stinger;
- Более 6 500 противотанковых систем Javelin;
- Более 20 тысяч других противотанковых систем;
- Более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;
- 126 единиц 155-миллиметровых гаубиц и до 411 тысяч артиллерийских снарядов к ним;
- 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов;
- 2 национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы NASAMS – сообщили впервые;
- 126 тактических машин для буксировки 155-миллиметровых гаубиц – сообщили впервые;
- 22 тактических транспортных средства для восстановления оборудования;
- 12 ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности и боеприпасов;
- Беспилотные авиационные системы Puma;
- Беспилотные корабли береговой охраны;
- 20 вертолетов Ми-17;
- Контрбатарейные системы;
- Сотни бронированных многоцелевых колесных машин высокой мобильности;
- 200 бронетранспортеров M113;
- Более 10 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;
- Более 59 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;
- 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;
- 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
- Ракетные системы с лазерной наводкой;
- 26 противоартиллерийских радиолокационных систем;
- 4 противоминометных радара;
- 4 радиолокационные системы воздушного наблюдения;
- 2 системы береговой обороны "Гарпун";
- 18 прибрежных и речных патрульных катеров;
- Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- Взрывчатые вещества C-4, взрывные боеприпасы и взрывное оборудование для уборки помех;
- Тактические защищенные системы связи;
- Тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики, лазерных дальномеров;
- Услуги коммерческих спутниковых изображений;
- Защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- Химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
- Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
- Оборудование радиоэлектронных помех;
- Полевое оборудование и запасные части;
- Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Кстати – Британия тоже предоставляет новое ведущее вооружение: смотрите видео