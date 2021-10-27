В США впервые выдали паспорт без указания пола
Источник:Госдеп США
Госдепартамент Соединенных Штатов Америки выдал первый паспорт, где есть отметка неопределенного гендера. Такой документ смогут получить все желающие уже с начала 2022 года.
Паспорт ввели для людей, которые не идентифицируют себя ни как женщина, ни как мужчина. В документе они будут иметь отметку "Х".
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"Госдепартамент выдал первый паспорт США с пометкой "X". Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года", – заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
По случаю выдачи этого паспорта я хочу еще раз подтвердить приверженность Государственного департамента поощрять свободу, достоинство и равенство всех людей, включая ЛГБТКИ+,
– добавил он.
Что известно о новом виде паспорта в США
- Госдеп работает с другими правительственными учреждениями США, чтобы обладатели новых паспортов могли без проблем путешествовать по миру.
- Также разрешат без медицинских справок самостоятельно выбирать пол, который будут указывать в паспорте.
- Желающие получить такие паспорта смогут заполнить соответствующую форму на сайте Госдепа.