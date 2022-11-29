В США самолет врезался в башню и завис на ней

В штате США Мэриленде самолет врезался в башню электросети. В результате этого десятки тысяч человек остались без света.

Событие произошло в понедельник, 28 ноября. Раненого пилота и пассажира самолета удалось спасти.

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Как в США самолет врезался в башню

Самолет врезался в башню и застрял примерно на высоте 30 метров. Авария произошла недалеко от аэропорта округа Монтгомери в Монтгомери-Виллидж, пригороде Вашингтона. Это привело к отключению электроэнергии в окрестностях и повлекло задержки метро.

Спасатели окружили башню. Спасение пилота и пассажира было сложным, поскольку линии были под напряжением.

Позже оказалось, что пилот – 65-летний Патрик Меркл из Вашингтона, а пассажир – 66-летний Джанет Уильямс. Они получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.

Из-за аварии около 120 000 человек в округе Монтгомери остались без света. Но позже электроснабжение возобновили.

Позже самолет опустили на землю. В результате аварии у него разбита передняя часть.

В США самолет врезался в башню / фото AP

В США на поле для гольфа упал самолет с 53 собаками

Недавно в США упал самолет с приемными собаками, которых должны были переправить из одного города в другой. Лайнер приземлился на заснеженное поле для гольфа.

Лайнер задел крыльями деревья и их оторвало. Потом скользил по грязи и зеленому газону, врезался в дерево и остановился.

Сотрудники гольф-клуба сразу бросились вытаскивать из поврежденного самолета двух пилотов и пассажира. Потом дошла очередь до собак, которых перевохили в ящиках. Все животные чудом выжили. Хотя некоторые из них получили легкие травы.

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