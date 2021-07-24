США вскоре объявят кандидатуру посла в Украине
Источник:"Суспільне"
Процесс отбора посла США для работы в Украине еще продолжается. Однако Белый дом объявит кандидатуру уже в ближайшие недели.
В конце каденции Дональда Трампа Штаты не имели своих послов в 80 странах. Об этом рассказал в интервью временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.
Рекомендуем В США заявили, что государство не будет принимать прямого участия в переговорах по Донбассу
Что известно про будущего посла США
Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине – 24 канал) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину,
– заверил Кент.
Он подчеркнул, что в Украине традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике.
"Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат", – сказал политик.
В Украине 2 года не было посла США
- Последним послом США в Украине была Мари Йованович. Дипломатку освободили от должности в мае 2019 года. Все потому, что Трамп обвинил ее в противодействии его политике.
- С тех пор в Украине работают временные поверенные в делах США. Однако нового посла не назначали уже более 2 лет.
- Ранее сообщалось, что после назначения нового посла, Йованович может вернуться в Украину. Здесь она будет заниматься поддержкой неправительственных организаций, борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности.