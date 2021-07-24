США вскоре объявят кандидатуру посла в Украине

Процесс отбора посла США для работы в Украине еще продолжается. Однако Белый дом объявит кандидатуру уже в ближайшие недели.

В конце каденции Дональда Трампа Штаты не имели своих послов в 80 странах. Об этом рассказал в интервью временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.

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Что известно про будущего посла США

Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине – 24 канал) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину,

– заверил Кент.

Он подчеркнул, что в Украине традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике.

"Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат", – сказал политик.

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