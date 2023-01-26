США признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией и наложили санкции

В четверг, 26 января, Минфин США объявил о новых санкциях против России. В список попал ряд юридических и физических лиц, связанных с ЧВК "Вагнера" и Евгением Пригожиным.

Кроме того, США официально признали российскую частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией. Все активы компании в Штатах заморозили из-за помощи российским военным в войне в Украине.

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Кто попал под санкции

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США принимает дополнительные меры, направленные на ослабление способности России вести войну против Украины, наложив санкции на шесть физических и 12 юридических лиц.

В первую очередь, ограничения касаются судоремонтных предприятий, а также структур и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера" и его учредителем Евгением Пригожиным.

Под санкции, в частности, попали:

вице-премьер России Денис Мантуров;

директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев;

глава Татарстана Рустам Миниханов и его супруга Гульсина Миниханова;

начальник ростовского управления ФСИН Дмитрий Безруких;

основатель "Yota" Сергей Адоньев.

531 представитель вооруженных сил России;

Четыре компании, связанные с холдингом "Интеррос";

В список санкций попала сама ЧВК "Вагнера", а также глава Федеральной службы исполнения наказаний в Туле Иван Прокопенко. Известно, что он оказывал поддержку и вербовал заключенных в ЧВК "Вагнера".

Кроме того, под американские санкции попали многочисленные юридические и физические лица на разных континентах, поддерживающие военные операции группы "Вагнера".

Среди них:

Акционерное общество "Научно-производственный концерн "БАРЛ". Компания предоставляет российским военным зарубежные спутниковые снимки высокого расширения.

Акционерное общество Terra Tech – российская технологическая компания, предоставляющая космические снимки, полученные с помощью коммерческих спутников, а также воздушные снимки, полученные беспилотными системами.

Исследовательский институт космической науки и техники Чанша Тяньи.

Напомним, что США пообещали применить санкции против Пригожина на прошлой неделе. Это произошло после того, как Пентагон получил подозрительные спутниковые снимки. Фотографии указывали на российские вагоны, следовавшие из России в Северную Корею и обратно. В США считают, что это была первая поставка ракет для вагнеровцев в Украину.

Тогда же координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что поставка оружия является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

На эти решения уже отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак. По его словам, это начало конца для террористов, ведь их вскоре ждет "тотальная утилизация".