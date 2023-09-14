Российскому ВПК – земля бетоном: США ввели новые мощные санкции

США 14 сентября объявили о новом пакете санкций против России. В Офисе Президента уже поприветствовали новость.

В Офисе Президента отметили, что в этот раз Штаты ввели санкции против 150 компаний и физических лиц, поставляющих технологии и товары (в частности, американские) в Россию. Речь идет о действиях в обход санкций.

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В Минфине США заявили: Штаты будут делать все возможное, чтобы "минуснуть" цепи военных поставок в Россию. Целью страны является лишить Путина доступа к оборудованию и технологиям.

Андрей Ермак – глава ОП – подчеркнул, что это очень важный шаг от украинских партнеров.

Под санкции попали компании и люди, которые помогают российскому ВПК, задействованные в производстве ракет, ударных БпЛА, а также поставляют электронику и компоненты, без которых процесс производства вооружений был бы невозможен,

– говорится в сообщении Ермака.

Кто оказался в списке

В частности, в санкционном списке оказались:

Игорь Алтушкин – основатель "Российской медной компании";

Андрей Бокарев – председатель совета директоров АО "Трансмашхолдинг";

Искандер Махмудов – основатель "Уральской горно-металлургической компании".

Также под санкциями оказались юридические лица, в частности из следующих стран: