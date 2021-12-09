США ввели санкции против Андрея Портнова

Соединенные Штаты 9 декабря ввели санкции против экс-регионала Андрея Портнова. В подсанкционный список попал и его фонд.

О введении Вашингтоном санкций против коррупционеров, среди которых есть и граждане Украины, сообщили на саммите за демократию.

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Под санкции попал и фонд Порнова

Обновленный санкционный перечень был опубликован на сайте Офиса контроля за иностранными активами. Среди 7 иностранцев, против которых США ввели экономические ограничения, Андрей Портнов – единственный украинец.

Аналогично среди 8 иностранных организаций, единственной украинской является фонд Андрея Портнова.

В комментарии к санкционному списку сказано, что экс-регионал Портнов наладил связи с судами и правоохранительными органами благодаря взяткам. Андрею Портнову инкриминируют вмешательство в работу генпрокурора Украины и попытки повлиять на Конституционный Суд.

Анонс введения ограничений от Квин

Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин выступила на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

Она анонсировала введение 9 декабря санкций против коррупционеров, подчеркнув, что украинцы "некоторых узнают". Однако никаких фамилий дипломат не называла.

Саммит за демократию: что известно

Саммит за демократию проходит 9 и 10 декабря в виртуальном формате. В нем принимают участие 110 стран, в том числе Украина. Россию и Китай американский лидер на мероприятие не пригласил. Одной из главных тем саммита является губительное влияние коррупции.

Министерство финансов США 4 декабря сообщило, что введет ряд санкций в рамках саммита за демократию. Однако кто войдет в списки, тогда не уточняли.

Квин анонсировала санкции об украинских коррупционерах: смотрите видео