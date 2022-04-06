США ввели санкции против дочерей Путина, жены и дочери Лаврова и членов Совбеза

Соединенные Штаты ввели новые санкции против государства агрессора. Под ограничения попали дочери Владимира Путина, жена и дочь Сергея Лаврова, а также члены Совбеза.

О новых санкциях Вашингтона в отношении России из-за войны войны в Украине сообщил 6 апреля представитель администрации президента США. Он объявил, кого именно будут касаться ограничения.

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США вводят санкции против родных Путина и Лаврова

Представитель администрации Джо Байдена отметил, что США принимают дополнительные меры для усиления экономического давления на Россию и президента Владимира Путина после ужасных фото из Бучи.

Вашингтон вводит санкции в отношении

дочерей Владимира Путина,

жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова,

ряда членов Совбеза России.

Кроме того, под ограничения попали Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Санкции наложили и на "Сбербанк" и "Альфа-банк". Также США ввели запрет на новые инвестиции в Россию.

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