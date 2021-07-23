США ввели санкции против министра обороны Кубы – Голос Америки

США ввели санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миера и спецподразделения Министерства внутренних дел страны. Их обвиняют в нарушении прав человека и подавление антиправительственных протестов.

Санкции предусматривают замораживание активов министра и спецподразделения в США. Также они запрещают любому гражданину, резиденту или юридическому лицу страны вести с ними финансовую деятельность.

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Введение санкций является первым конкретным шагом администрации Джозефа Байдена для давления на коммунистическое правительство Кубы на фоне протестов, которые потрясли остров в июле. По словам президента США, это является лишь началом.

В США выступают против "Северного потока-2"

Тема "Северного потока-2" и энергетической безопасности Европы не теряет актуальности в Вашингтоне. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что договоренность США и Германии позволяет избежать наихудшего сценария. Речь идет о случае, если бы трубопровод заработал, а Украина не была бы защищена от негативных последствий.

Он отметил, что в соответствии с соглашением стороны не избавляются от каких-либо имеющихся инструментов, а лишь добавляют несколько дополнительных к своему арсеналу. В частности, не говорится об отказе от политики санкций. Прайс также подтвердил, что администрация США продолжает выступать против "Северного потока-2".

Джозеф Байден и Ангела Меркель 21 июля достигли согласия в вопросе "Северного потока-2". Страны договорились, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.

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В Токио стартовали Олимпийские игры

В Токио состоялась официальная церемония открытия Летних Олимпийских игр. Всего там будет соревноваться около 11 тысяч спортсменов.

Бывший олимпиец Пол Уайли советует студентам-спортсменам на период соревнований положиться на энергию, которую они накопили за длительный период балансировки между учебой и тренировками.

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