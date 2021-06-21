США ввели санкции против режима Лукашенко: список

21 июня 2021 , 17:43
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Минфин США

Соединенные Штаты ввели санкции против режима Александра Лукашенко. В список попали 16 граждан Беларуси и 5 правоохранительных организаций

В министерстве финансов США сообщили имена пособников белорусского диктатора и названия силовых структур, попавших под новые ограничения.

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США ввели санкции против режима Лукашенко

Под санкции Соединенных Штатов попали 16 граждан Беларуси

  • Александр Астрейко;
  • Ольга Дорошенко;
  • Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь Лукашенко)
  • Андрей Гуржий;
  • Михаил Гриб (руководитель полиции Минска)
  • Наталья Кочанова (спикер сената)
  • Сергей Калиновский (заместитель министра юстиции)
  • Николай Карпенко;
  • Светалана Кацуба;
  • Александр Лосякин;
  • Игорь Плышевский;
  • Марина Рахманова;
  • Андрей Швед (генпрокурор)
  • Ирина Целиковець;
  • Иван Тертелю (экс-глава КГБ)
  • Сергей Зубков (командир спецназа КГБ "Альфа").

Кроме этого, США ввели ограничения против 5 силовых организаций

  • КГБ;
  • Внутренние войска;
  • УВД Бреста;
  • СИЗО на Окрестина;
  • Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

США поддерживают народ Беларуси

Энтони Блинкен заявил, что американское государство поддерживает народ Беларуси.

Новые санкции Запада против Минска (режима Лукашенко – 24 канал) отражают трансатлантическую приверженность поддержке "демократических надежд" народа Беларуси,
– сказал дипломат.

Госсекретарь добавил, что США требуют расследовать нарушения на выборах белорусского президента в 2020 году.

Ранее страны "Большой семерки" обратились к режиму Лукашенко.
  • Диктатора призвали изменить курс политики и согласиться на проведение честных президентских выборов.
Автор: Олег Васьків