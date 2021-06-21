США ввели санкции против режима Лукашенко: список

Соединенные Штаты ввели санкции против режима Александра Лукашенко. В список попали 16 граждан Беларуси и 5 правоохранительных организаций

В министерстве финансов США сообщили имена пособников белорусского диктатора и названия силовых структур, попавших под новые ограничения.

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США ввели санкции против режима Лукашенко

Под санкции Соединенных Штатов попали 16 граждан Беларуси

Александр Астрейко;

Ольга Дорошенко;

Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь Лукашенко)

Андрей Гуржий;

Михаил Гриб (руководитель полиции Минска)

Наталья Кочанова (спикер сената)

Сергей Калиновский (заместитель министра юстиции)

Николай Карпенко;

Светалана Кацуба;

Александр Лосякин;

Игорь Плышевский;

Марина Рахманова;

Андрей Швед (генпрокурор)

Ирина Целиковець;

Иван Тертелю (экс-глава КГБ)

Сергей Зубков (командир спецназа КГБ "Альфа").

Кроме этого, США ввели ограничения против 5 силовых организаций

КГБ;

Внутренние войска;

УВД Бреста;

СИЗО на Окрестина;

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

США поддерживают народ Беларуси

Энтони Блинкен заявил, что американское государство поддерживает народ Беларуси.

Новые санкции Запада против Минска (режима Лукашенко – 24 канал) отражают трансатлантическую приверженность поддержке "демократических надежд" народа Беларуси,

– сказал дипломат.

Госсекретарь добавил, что США требуют расследовать нарушения на выборах белорусского президента в 2020 году.