США ввели санкции против российских самолетов, вертолета и нескольких роскошных яхт Путина

Министерство финансов США ввело санкции против ряда яхт и нескольких воздушных транспортных средств, связанных с элитой России и непосредственно Путиным. Кроме того, ограничения затронули также обслуживающие их компании.

Всего под новые санкции Соединенных Штатов Америки попали 7 роскошных яхт , 2 самолета и 1 вертолет, а также 16 обслуживающих компаний. Все они тесно связаны с президентом России или его ближайшим окружением.

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Суда и компании, попавшие под санкции США

Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) определило две яхты , которые связаны непосредственно с президентом России – Graceful (под флагом страны-агрессорки) и Olympia (под флагом Каймановых островов). Отмечается, что на них Путин совершил ряд путешествий, в том числе и в 2021 году по водам Черного моря, когда к нему присоединился самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко.

Вместе с тем, под новые санкции США попали четыре компании и один человек , привлеченные к управлению этими судами или являются "официальными" их владельцами, в частности:

SCF Management Services Cyprus Ltd;

Ironstone Marine Investments;

O'Neill Assets;

JSC Argument и его акционер Андрей Гасилов.

Яхта Olympia / Фото Feadship

Кроме того, связанными с российским диктатором были признаны также яхты Shellest и Nega , официально принадлежащие российским Revival Maritime Traditions и Limited Liability Company Gelios. По данным OFAC, Shellest время от времени появляется у побережья, где расположен черноморский дворец Путина, а яхту Nega он использовал для путешествий по северу России.

Вместе с судами в санкционный список попала брокерская компания Imperial Yachts SARL – она обслуживает не только эти яхты, но и ряд других судов российской элиты, в частности, из ближайшего окружения Путина. Под санкциями теперь оказался и российский генеральный директор Imperial Yachts вместе с остальными связанными с ним активами – Nord Marine, "Яхт-Трейд", Bilding Management, "Норд Марин Инжиниринг".

Судно Shellest | Фото Romeo United Yachts

Еще один пункт в свежем санкционном списке США – компания Skyline Aviation, зарегистрированная в Сан-Марино. Ее внесли в перечень за деятельность во временно оккупированном Крыму . В частности, также под ограничениями оказались связанный с компанией самолет T7-OKY, яхты Sea Rhapsody и Madame Gu, а также размещенные на ней вертолет 3A-MGU и частный самолет P4-MGU. Последние три транспортных средства определили связанными с депутатом российской Госдумы и миллиардером Андреем Скочем.

Подсанкционная яхта Madame Gu / Скриншот с видео ютуб-канала Dutch Yachting

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