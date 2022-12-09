США ввели санкции против скандального судьи ОАСК Павла Вовка

Госдеп США по случаю Международного дня борьбы с коррупцией ввел санкции против ряда коррупционеров из пяти стран мира. В их числе оказался и скандальный судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

Таким образом, скандальный судья пополнил санкционные списки коррупционеров в США. Все имущество судьи на американской территории и все активы должны быть заморожены.

Обратите внимание Глава ОАСК Волк 7 раз игнорировал заседание: ВАКС применил принудительный повод

Волку и его родственникам запрещен въезд на территорию США

Согласно американскому законодательству, Павлу Вовку и его ближайшим родственникам запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.

Согласно разделу 7031(c), Государственный департамент зарегистрировал Вовка за вымогательство взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы. В рамках этого действия также сказываются двое ближайших родственников,

– говорится в сообщении Госдепа.

Все имущество и интересы собственности физических или юридических лиц, находящихся в юрисдикции США и связанные с Волком, заблокированы.

Также под санкции США попал ряд россиян:

сотрудники администрации российского диктатора Олег Нестеров и Евгений Ким

россиянка Марина Середа, которая сотрудничала с фейковым "МВД" "ДНР" и помогала руководить фильтрационными лагерями на оккупированных территориях Донецкой области.

россияне Людмила Зайцева и Очур-Суге Монгуш, причастные к нарушениям прав человека в Украине

Центральная избирательная комиссия РФ, ее глава Элла Памфилова и еще 14 членов – за организацию фейковых "референдумов" на захваченных украинских территориях.

"Пленки ОАСК": главное

Председателя ОАСК Павла Вовка и еще 11 человек подозревают в том, что они "действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе".

Следствие по делу Вовка продолжалось с июля 2020 года, а в марте 2021 детективы НАБУ завершили следствие и открыли материалы для ознакомления. Объем документированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов.

Сам судья игнорирует вызовы Высшего антикоррупционного суда. После того как он в седьмой раз сделал это, ВАКС разрешил принудительный повод Вовка в суд. Вместе с Волком под санкцию принудительного повода попали судьи Евгений Аблов, Игорь Качур и Игорь Погребниченко.