США ввели санкции против жены Пескова и его взрослых детей
11 марта 2022 , 22:23Читати новину українською
Источник:Госдеп США
Рупор Кремля Дмитрий Песков уже давно в санкционном списке США. Однако сегодня к нему соединились его жена и дети.
В целом санкционный список США пополнили члены совета директоров крупных российских компаний, 12 депутатов Госдумы и собственно семья рупора Кремля Дмитрия Пескова. Об этом сегодня заявили в Госдепе США.
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То есть теперь под ограничениями жена представителя кремлевского фюрера – Татьяна Навка и двое их совершеннолетних детей. Всего у Пескова и Навки 5 детей.
Попавшие под санкции депутаты Госдумы поддерживали решение о признании квазиобразований на Донбассе. Именно после этого Кремль запустил процесс, после которого развернул войну против Украины.
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