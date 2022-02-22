США вводят санкции против российских элит, – Байден

Президент Джо Байден объявил о введении новых санкции против Москвы. В частности, ограничения применят против российских элит.

Санкции вступят в силу с 23 февраля. Об этом президент США заявил во время своего обращения относительно Украины.

Важно США ввели санкции против России

Помимо представителей российских элит, ограничения наложат и на их семьи. Они причастны к коррупции.

Они участвуют в коррупционной политике, должны страдать также,

– подчеркнул Байден.

Другие санкции

Президент также заявил, что США ввели санкции против суверенного долга России. Ограничения наложили и на банк ВЭБ.РФ.

Все шаги, по словам Байдена, координировали вместе с союзниками. Это только первый пакет.

Что еще говорил Байден

Американский президент предостерег, что президент России Владимир Путин "отрезает себе часть Украины". Он готовит почву, чтобы продвинуться значительно дальше.

Новость дополняется...