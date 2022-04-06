США вводят санкции против Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева
6 апреля 2022 , 17:44Читати новину українською
Источник:Белый Дом
Соединенные штаты Америки продолжают вводить санкции против России и прихвостней Путина. Теперь "жертвами" санкций стали Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин.
США ввели новые санкции против российских учреждений и политических элит оккупантов. Под новые ограничения попала семья Путина и его близкие прихвостни.
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Санкции против Медведева и Мишустина
Соединенные штаты ввели персональные санкции против бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы правительства агрессора Михаила Мишустина.
Их отключат от финансовой системы США, а их активы на территории Штатов будут заморожены.
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