США вводят визовые ограничения для 19 российских бизнесменов и их близких из окружения Путина
3 марта 2022 , 21:16Читати новину українською
Источник:твиттер The White House
Штаты вводят санкции против 8 богатых россиян и членов их семей. Кроме того, США вводят визовые ограничения для 19 российских бизнесменов и 47 их родных.
В Белом доме заявили, что этим решением хотят усилить давление на элиты из окружения Владимира Путина. Это делают на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
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США и правительства всего мира будут работать над обнаружением и замораживанием активов российской элиты и членов их семей,
– заявили в Белом доме.
В частности, речь идет о квартирах, яхтах, деньгах.
В санкционном списке оказались:
- Дмитрий Песков;
- Аркадий Ротенберг;
- Борис Ротенберг;
- Сергей Чемезов;
- Игорь Шувалов;
- Евгений Пригожин;
- Алишер Усманов.
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