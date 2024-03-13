Хорошие и плохие новости о новой помощи от США

Итак, США предоставляют Украине пакет вооружений на 300 миллионов долларов. Хорошие новости: на него нашли деньги. Плохие новости: пока это одноразовая акция, и для продолжения поддержки все еще нужно дополнительное финансирование. Почему на этот шаг пошли сейчас, и где, собственно, Пентагон взял эти деньги?

Неэффективный подход

В пакет вошли боеприпасы к HIMARS и артиллерии (в частности, кассетные снаряды), ракеты к Stinger, противотанковое оружие и прочее.

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Все это США выделяют из собственных складов. И снова, хорошие новости – боеприпасы поступят к ВСУ в кратчайшие сроки. Плохие новости – их хватит, может, на несколько недель.

В теории, США имеют возможность предоставить Украине оружие из своих запасов еще на 4 миллиарда долларов. Разрешение на использование такой суммы Конгресс дал президенту Джо Байдену еще раньше. Но денег на пополнение этих запасов не осталось – и пока для этого не выделят средств, в Пентагоне разводят руками.

Что произошло сейчас: США нашли дополнительные 300 миллионов долларов для пополнения складов. Это открыло возможность поставить Украине оружия на такую сумму без потерь для запасов собственной армии. Средства обнаружили благодаря экономии в контрактах для замены оборудования, которое в Украину прислали еще раньше.

Объясню. Условно говоря, на закупку 100 снарядов Пентагон сначала заложил одну сумму – скажем, по 130 долларов за штуку. Но по факту эти снаряды оказались дешевле, по 93 доллара. Суммарно по разным контрактам так удалось сэкономить около 300 миллионов долларов, которые сейчас понадобились для помощи Украине.

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Проблема в том, что такой подход неэффективен для устойчивой поддержки. В Пентагоне говорят, что хотя иногда им удается сэкономить, полагаться на это в долгосрочной перспективе нельзя. 300 миллионов долларов достаточно только для одного пакета вооружений, и пока новых объявлений в Вашингтоне не ожидают.

Поэтому все снова возвращается к Конгрессу. Один пакет позволит поддержать ВСУ только на короткий период – и не закроет потребность в 60 миллиардах долларов, о которых Белый дом просит еще с октября.

Поэтому хорошие новости – сегодня оружие дали. Плохие новости – будущие поставки все еще зависят от решения конгрессменов.