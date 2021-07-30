Конгресс США поддержал увеличение помощи Украине в 2022 году
30 июля 2021 , 01:46Читати новину українською
Источник:Посольство Украины в США
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Государственного департамента в 2022 году. В него включили увеличение помощи Украине, а также поправку о санкциях против "Северного потока-2".
Теперь для окончательного вступления в силу законопроект должен быть одобрен высшей палатой Конгресса – Сенатом. После этого он пойдет на подпись президенту США Джозефу Байдену.
Интересно Партийцы Трампа требуют от Байдена новых санкций против "Северного потока-2"
Помощь Украине
- Законопроект предусматривает, что общей суммой помощи Украине по линии Госдепартамента США станут 481,5 миллиона долларов. Это около 13 миллиардов гривен.
- Таким образом общая сумма стала на 28,5 миллиона больше, чем в 2021 году.
- С указанной суммы на оборонную поддержку пойдет 125 миллионов долларов – почти 3,4 миллиарда гривен. Это на 10 миллионов долларов больше, чем в текущем году.
Что следует знать?
Эти суммы – не вся помощь, которую США оказывают Украине. Это только помощь по направлению Госдепартамента. Кроме того, есть также помощь, например, по направлению Министерства обороны, которая в 2021 году предусматривает 300 миллионов долларов.
Также важно понимать, что живых денег США Украина не дают. Зато на эти деньги наше государство получает товары и услуги – военную технику, как "Джавелин", или тренировки военных ВСУ американскими инструкторами и тому подобное.