Конгресс США поддержал увеличение помощи Украине в 2022 году

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Государственного департамента в 2022 году. В него включили увеличение помощи Украине, а также поправку о санкциях против "Северного потока-2".

Теперь для окончательного вступления в силу законопроект должен быть одобрен высшей палатой Конгресса – Сенатом. После этого он пойдет на подпись президенту США Джозефу Байдену.

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Помощь Украине

Законопроект предусматривает, что общей суммой помощи Украине по линии Госдепартамента США станут 481,5 миллиона долларов. Это около 13 миллиардов гривен.

Таким образом общая сумма стала на 28,5 миллиона больше, чем в 2021 году.

С указанной суммы на оборонную поддержку пойдет 125 миллионов долларов – почти 3,4 миллиарда гривен. Это на 10 миллионов долларов больше, чем в текущем году.