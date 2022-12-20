США выделят 44,9 миллиарда долларов экстренной помощи Украине и союзникам НАТО

В Конгрессе США обнародовали законопроект о государственном финансировании. Его размер составляет 1,7 триллиона долларов. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам НАТО будет выделено 44,9 миллиарда.

Соответствующая финансовая помощь указана в законопроекте государственного бюджета США. Эти средства будут направлены на поддержку как Украины, так и союзников Альянса.

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Военные расходы США растут

Как отмечают журналисты, запланированы военные расходы на 2023 год составят 858 миллиардов долларов. Заметим, что это почти на 45 миллиардов больше, чем просил президент Джо Байден. Собственно, эти самые 45 миллиардов и являются экстренной помощью, которую решил утвердить Конгресс США.

К слову, бюджет страны на оборонку в 2021 году составил 740 миллиардов, а в 2022 году планировали вложить в нее 753 миллиарда. В следующем же году он вырастет на колоссальных 100 миллиардов.

Украина получит 18 миллиардов евро от ЕС

Напомним, что в ночь на 13 декабря Евросоюз удалось разблокировать пакет помощи Украине. Его размер составляет 18 миллиардов долларов.

Этого удалось добиться после того, как Венгрия сняла вето на выделение средств. Но это были не благие намерения, а откровенные торги. Ведь Будапешт пытался извлечь выгоду из финансовой помощи Украине и достиг этого.

Украина получит 18 миллиардов евро, а Венгрия – 5,8 миллиарда в рамках плана восстановления от COVID-19. Напомним, что передачу этих средств отложили из-за беспокойства относительно верховенства права в Будапеште.

Украина также договаривается об оружии

Едва ли не наиболее активно в последнее время обсуждают системы ПВО Patriot. США не спешат передавать их Украине. В то же время в нашем государстве не сидят просто так. Президент Владимир Зеленский отметил, что лично занимается этим вопросом.

Он сказал, что сейчас ведутся переговоры с Францией, Италией и США. По словам Зеленского, для него вопрос получения Украиной Patriot очень важен. И он с "большим позитивом смотрит на него".

Военный эксперт Олег Катков подчеркнул, что передача нашему государству вооружения – важный информационный элемент. Но следует понимать, что Пентагон не будет озвучивать все. Так что в секрете будет держаться передача тех же Patriot. Ведь стоимость одной батареи обходится в миллиард долларов США.