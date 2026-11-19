В американском городе Атланта на арке музея Millennium Gate появился огромный российский триколор. Это вызвало возмущение местных жителей, которые вышли на протест с украинскими флагами.

Об этом сообщает Axios.

Почему в США вывесили российский флаг?

Инициатором установки триколора стал Родни Кук-младший – основатель и президент музея Millennium Gate, а также председатель Комиссии по изобразительным искусствам США. Он является сторонником Дональда Трампа, а возглавляемая им комиссия ранее одобрила проект бального зала Белого дома.

В музее пояснили, что флаг установили в знак уважения к умершему российскому послу. Там также заявили, что стремятся поддерживать культурную дипломатию даже тогда, когда отношения между государствами остаются напряженными.

Посольство России в США поблагодарило Кука за этот жест. Известно, что он неоднократно встречался с Дарчиевым, а в июне возглавлял американскую делегацию на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Как американцы отреагировали на российский триколор?

Появление флага государства-агрессора вызвало волну возмущения в соцсетях и протесты у музея.

В частности, 67-летний местный житель Майкл Пфаб, ранее служивший в американской армии, пришел в музей с украинским флагом.



Местный житель принес в музей украинский флаг в знак протеста / Скриншот из видео

Он сравнил появление российского триколора с тем, как будто Россия пришла установить свой флаг на американской земле.

В среду, 18 ноября, около 14:30 по местному времени сотрудники демонтировали российский флаг. Присутствующие встретили это аплодисментами и возгласами одобрения.



Демонтаж российского флага / Скриншот из видео

В то же время Родни Кук-младший заявил, что снятие триколора было запланировано заранее.

Что известно о контактах США и России?

Напомним, 19 ноября Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Китае. Переговоры состоялись в кулуарах саммита АТЭС в Шэньчжэне и длились менее часа.

Во время встречи американский президент заявил, что у него многолетние прекрасные отношения с российским диктатором. В то же время Трамп заверил, что не будет подписывать никаких соглашений по Украине без участия Киева.