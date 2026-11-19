Величезний російський прапор на арці музею Millennium Gate в американській Атланті / Фото Crystal Hill/Axios
В американському місті Атланта на арці музею Millennium Gate з'явився величезний російський триколор. Це викликало обурення місцевих жителів, які вийшли на протест з українськими прапорами.
Про це повідомляє Axios.
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Чому в США вивісили російський прапор?
Ініціатором встановлення триколора став Родні Кук-молодший – засновник і президент музею Millennium Gate, а також голова Комісії образотворчих мистецтв США. Він є прихильником Дональда Трампа, а очолювана ним комісія раніше схвалила проєкт бальної зали Білого дому.
У музеї пояснили, що прапор встановили на знак пошани до померлого російського посла. Там також заявили, що прагнуть підтримувати культурну дипломатію навіть тоді, коли відносини між державами залишаються напруженими.
Посольство Росії у США подякувало Куку за цей жест. Відомо, що він неодноразово зустрічався з Дарчієвим, а в червні очолював американську делегацію на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.
Як американці відреагували на російський триколор?
Поява прапора держави-агресора спричинила хвилю обурення в соцмережах та протести біля музею.
Зокрема, 67-річний місцевий житель Майкл Пфаб, який раніше служив в американській армії, прийшов до музею з українським прапором.
Він порівняв появу російського триколора з тим, ніби Росія прийшла встановити свій прапор на американській землі.
У середу, 18 листопада, близько 14:30 за місцевим часом працівники демонтували російський прапор. Присутні зустріли це оплесками та вигуками схвалення.
Водночас Родні Кук-молодший заявив, що зняття триколора було заплановане заздалегідь.
Що відомо про контакти США та Росії?
Нагадаємо, 19 листопада Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним у Китаї. Переговори відбулися на полях саміту АТЕС у Шеньчжені та тривали менш як годину.
Під час зустрічі американський президент заявив, що має багаторічні чудові стосунки з російським диктатором. Водночас Трамп запевнив, що не підписуватиме жодних угод щодо України без участі Києва.
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