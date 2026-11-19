Про це повідомляє Axios.

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Чому в США вивісили російський прапор?

Ініціатором встановлення триколора став Родні Кук-молодший – засновник і президент музею Millennium Gate, а також голова Комісії образотворчих мистецтв США. Він є прихильником Дональда Трампа, а очолювана ним комісія раніше схвалила проєкт бальної зали Білого дому.

У музеї пояснили, що прапор встановили на знак пошани до померлого російського посла. Там також заявили, що прагнуть підтримувати культурну дипломатію навіть тоді, коли відносини між державами залишаються напруженими.

Посольство Росії у США подякувало Куку за цей жест. Відомо, що він неодноразово зустрічався з Дарчієвим, а в червні очолював американську делегацію на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Як американці відреагували на російський триколор?

Поява прапора держави-агресора спричинила хвилю обурення в соцмережах та протести біля музею.

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Зокрема, 67-річний місцевий житель Майкл Пфаб, який раніше служив в американській армії, прийшов до музею з українським прапором.

Місцевий житель приніс до музею український прапор на знак протесту / Скриншот із відео

Він порівняв появу російського триколора з тим, ніби Росія прийшла встановити свій прапор на американській землі.

У середу, 18 листопада, близько 14:30 за місцевим часом працівники демонтували російський прапор. Присутні зустріли це оплесками та вигуками схвалення.

Демонтаж російського прапора / Скриншот із відео

Водночас Родні Кук-молодший заявив, що зняття триколора було заплановане заздалегідь.

Що відомо про контакти США та Росії?

Нагадаємо, 19 листопада Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним у Китаї. Переговори відбулися на полях саміту АТЕС у Шеньчжені та тривали менш як годину.

Під час зустрічі американський президент заявив, що має багаторічні чудові стосунки з російським диктатором. Водночас Трамп запевнив, що не підписуватиме жодних угод щодо України без участі Києва.