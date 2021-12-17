В США задержали предполагаемого шпиона России: работал подрядчиком Пентагона

В США задержали бывшего подрядчика Пентагона Джона Роува-младшего. Подозревают, что он шпионил в пользу России. Мужчина вроде бы пытался передать кремлевскому правительству секретную информацию о национальной обороне.

Задержанному 63 года. Он из Массачусетса. В течение 40 лет работал инженером-испытателем для нескольких утвержденных подрядчиков оборонной промышленности.

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В связи с такой должностью он имел доступ к секретной информации по вопросам, касающимся аэрокосмических технологий ВВС США.

Мужчину уволили

В Минюсте рассказали, что когда обнаружили страстный интерес Джона Роува-младшего к делам России, его идентифицировали как потенциальную инсайдерскую угрозу. В конце концов, мужчину уволили.

ФБР начало операцию

Федеральное бюро расследований приступило к секретной операции, чтобы определить готовность Роува передать секретную информацию иностранному правительству.

В марте 2020 года Роув встретился с сотрудником ФБР, выдавшим себя за российского агента. В течение 8 месяцев мужчина обменялся свыше 300 электронных писем с этим "агентом". Роув подтвердил готовность работать на российское правительство и выдать секретную информацию, касающуюся национальной безопасности и военных интересов США.

Роуву грозит пожизненное

Кроме того, он раскрыл секретную информацию о национальной обороне. Она касалась конкретных операционных деталей систем радиоэлектронного противодействия, используемых на военных истребителях США.

Если вину Роува докажут, ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.