Второй шпионский воздушный шар Китая пролетел над Латинской Америкой, – Пентагон

Еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой. Другой воздушный шар ранее зафиксирован в небе над США.

Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что в США считают, что над Латинской Америкой пролетал другой шпионский шар. В то же время Райдер не указал точное местоположение пули.

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"Мы видим сообщение о пролетевшем над Латинской Америкой воздушном шаре. Мы считаем, что это еще один китайский воздушный шар для наблюдения", – сказал он.

В Пентагоне обнаружили уже два шпионских шара

Вечером 2 февраля в Пентагоне сообщили, что над территорией США зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежения. Там заявили, что шар, скорее всего, запустил Китай.

Высокопоставленные военные чиновники посоветовали президенту США Джо Байдену не сбивать аэростат. Причина в том, что обломки могли представлять угрозу безопасности людей на земле.

В США сообщили, что шар пытался пролететь над ракетной базой ВВС в штате Монтана.

На фоне этой информации госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай. Планировалось, что визит Блинкена состоится 5 – 6 февраля. Он должен был встретиться со своим китайским коллегой и, возможно, с президентом Си Цзиньпином.

Китай уверяет, что шар – гражданский

Китай утверждает, что шар является китайским "гражданским дирижаблем", который отклонился от запланированного маршрута под влиянием западных ветров.

МИД Китая убеждает, что пуля использовалась в "преимущественно метеорологических" целях.

В заявлении этот инцидент назвали "неожиданной ситуацией" и сказали, что Пекин продолжит общаться с американской стороной.