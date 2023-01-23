БМП Bradley для Украины: в Пентагоне рассказали, когда наши бойцы получат "убийц танков"

США передадут Украине более сотни боевых машин пехоты Bradley, вошедших в два пакета военной помощи. Украинские воины смогут уничтожать оккупантов благодаря БМП Bradley уже совсем скоро.

Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал, что первые БМП Bradley должны прибыть в Украину в "относительно недалеком будущем". Что касается конкретного времени он уточнил, что речь идет о неделях.

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Украина в течение недель получит БМП от США

В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя,

– сказал чиновник Пентагона.

Известно, что в два пакета военной помощи США для Украины вошли 109 боевых машин пехоты Bradley. Их называют "убийцами танков". После этого для украинских военных организовали недельные тренировки на этих системах в Германии.

В Пентагоне оценили ситуацию на фронте

Высокопоставленный чиновник Пентагона также прокомментировал ситуацию на поле боя в Украине. По его словам, Россия после серьезных потерь в Бахмуте пытается подкрепить свои позиции по всей линии фронта десятками тысяч мобилизованных.

Впрочем, как отметил представитель Пентагона, эти солдаты "плохо оснащены, плохо обучены, и их наспех бросают на поле боя".

В Пентагоне подтвердили, что, несмотря на российские наступательные усилия, украинские военные продолжают успешно держать строй и оборонять Бахмут.

Украина получит БМП от Германии