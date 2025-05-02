США якобы сняли с себя роль посредника в войне: МИД связался с Госдепом для объяснений

Комментарий США относительно роли Вашингтона как посредника прозвучал в контексте предыдущих предупреждений относительно возможного выхода в случае отсутствия прогресса.

Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после разговора с американской стороной по этому поводу, передает 24 Канал.

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Что ответили в Госдепе США

Георгий Тихий связался с пресс-секретарем Государственного департамента США Тэмми Брюс относительно ее недавнего заявления во время брифинга об участии Вашингтона в переговорах.

Мы подтвердили, что ее комментарий о роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного комментария, сделанного ранее на этой неделе: "Если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника",

– сообщил спикер.

По его словам, это не была новая позиция, а лишь повторение того, что ранее уже озвучивал государственный секретарь США Марко Рубио, который предполагал, что это может произойти, если украинская и российская стороны не продвинутся в переговорах о мире.

Напомним, накануне Тэмми Брюс сообщила, что США перестают быть посредником в переговорах между Украиной и Россией, призывая обе стороны представить собственные мирные инициативы, но будут продолжать использовать санкции против России.