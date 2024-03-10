Новые ракеты для HIMARS: Пентагон согласовал контракт на поставку дальнобойных боеприпасов

Минобороны США объявило, что компания Lockheed Martin получила доработку контракта на сумму в 220 миллионов на изготовление и поставку ракет Precision Strike Missile (PrSM) для ракетных систем залпового огня.

В релизе оборонного ведомства США указано, что непосредственные работы будут проводить в Гранд-Прере, штате Техас.

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Сколько времени уйдет на производство партии PrSM по этому контракту

Ориентировочная дата завершения – 6 марта 2026 года. Между тем в документе отмечено, что в первоначальном варианте соглашения закупка снарядов предусматривалась в течение 2023 и 2024 финансовых лет.

Почему PrSM – особенные ракеты

Концепт своей самой дальнобойной ракеты PrSM американская оружейная фирма Lockheed Martin представила на выставке вооружений AUSA 2022 в октябре 2022 года. Представители разработчика тогда заявили, что их изделие будет способно преодолевать расстояние до 650 километров.

В декабре 2023 года компания Lockheed Martin уже поставила первые PrSM для армии США.

Заместитель редактора портала Defense Blog Колтон Джонс отметил, что PrSM представляет прогресс армии США в способности наносить высокоточные удары на большом расстоянии, с возможностью нейтрализовать цели на удалении более 400 километров.

Более того, эти ракеты разработаны с открытой системной архитектурой для гибкости и совместимости с HIMARS и MLRS. Это значительный актив для дальнейшей модернизации.

Аналитики компании Defense Express тоже констатировали, что открытая архитектура дает этой ракете большой модернизационный потенциал.

Армия США уже рассматривает две усовершенствованные ее версии: PrSM Increment 2 с многорежимной системой самонаведения, что также известна как наземная противокорабельная ракета LBASM, и PrSM Increment 3 с увеличенной боевой частью при сохранении дальности полета.

К слову, в 2023 году Lockheed Martin и Raytheon Technologies-Northrop Grumman начали разработку проектов ракеты PrSM Increment 4 с дальностью полета более 1000 км.