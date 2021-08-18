США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках

Администрация Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, которые хранятся на счетах американских банков. Это было одним из первых решений Вашингтона после захвата власти талибами.

Соответствующее решение о госрезервах Афганистана приняли министр финансов США Джанет Йеллен и сотрудники Управления по контролю за иностранными активами.

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США заморозили финансовые резервы Афганистана

Замораживание финансовых резервов стало одним из первых решений администрации Байдена касаемо экономики Афганистана после захвата власти в этой стране "Талибаном".

Любые активы Центрального банка, которые есть у правительства Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для талибов,

– говорится в сообщении.

По информации Международного валютного фонда, резервные финансовые активы центрального банка Афганистана по состоянию на апрель оценивались в 9,4 миллиарда долларов.

Источник уточнил, что большинство этих денег пока размещена за пределами Афганистана. Вероятно, миллиарды долларов находятся именно в США, однако точная сумма неизвестна.

Германия приостановила помощь Афганистану: что известно

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества Германии Герд Мюллер заявил, что правительство прекращает помощь в целях развития Афганистана в связи с захватом власти талибами.

В 2021 году стране планировали перечислить 250 миллионов евро помощи. Однако пока ни один евро не был выплачен.