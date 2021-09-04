США заподозрили сотню эвакуированных из Афганистана в сотрудничестве с "Талибаном"
Источник:NBC News
В США эвакуировали около 30 тысяч афганцев. Из них почти 10 тысяч будут дополнительно проверять американские ведомства.
Подозреваемый – не значит террорист
Около 100 афганцев заподозрили в сотрудничестве с боевиками "Талибана". Кроме того, выяснилось, что некоторых эвакуированных ранее депортировали из США из-за различных преступлений.
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В то же время издание отметило, что подозрение – не означает, что человек террорист. Просто какая-то информация – имя, детали биографии или информация в телефоне – дали повод для проведения дополнительной проверки.
Многих людей эвакуировали очень быстро. Разведка упорно работает над тем, чтобы оценить, представляют ли они угрозу. Часть проверки происходит, когда люди находятся за границей, а часть – в США,
– говорится в сообщении.
Двух эвакуированных отправят в Косово
В то же время подозрение по меньшей мере 2 афганцев оказалось действительно основательным. Их отправят в Косово для дальнейшей проверки.
Обратите внимание! Ранее подозреваемого в сотрудничестве с "Талибаном" обнаружили среди эвакуированных во Францию. Он якобы работал на блокпосту террористов перед французским посольством. Однако в эвакуации работников мужчина сыграл активную роль – сопровождал их до аэропорта Кабула.
Поэтому афганца и его родственников решили эвакуировать. Однако в Париже их сначала взяли под стражу.