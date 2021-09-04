Підозрюваний – не означає терорист

Близько 100 афганців запідозрили у співпраці з бойовиками "Талібану". Крім того, з'ясувалося, що деяких евакуйованих раніше депортували зі США через різні злочини.

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Водночас видання наголосило, що підозра – не означає, що людина терорист. Просто якась інформація – ім'я, деталі біографії або інформація в телефоні – дали привід для проведення додаткової перевірки.

Багатьох людей евакуювали дуже швидко. Розвідка наполегливо працює над тим, щоб оцінити, чи становлять вони загрозу. Частина перевірки відбувається, коли люди перебувають за кордоном, а частина – у США,

– мовиться у повідомленні.

Двох евакуйованих відправлять в Косово

Водночас підозра щодо щонайменше 2 афганців виявилася справді ґрунтовною. Їх відправлять у Косово для подальшої перевірки.

Зверніть увагу! Раніше підозрюваного у співпраці з "Талібаном" виявили серед евакуйованих у Францію. Він нібито працював на блокпосту терористів перед французьким посольством. Однак під евакуації працівників чоловік відіграв активну роль – супроводжував їх до аеропорту Кабула.



Тому афганця і його родичів і вирішили евакуювати. Однак у Парижі їх спершу взяли під варту.