Підозрюваний – не означає терорист
Близько 100 афганців запідозрили у співпраці з бойовиками "Талібану". Крім того, з'ясувалося, що деяких евакуйованих раніше депортували зі США через різні злочини.
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Водночас видання наголосило, що підозра – не означає, що людина терорист. Просто якась інформація – ім'я, деталі біографії або інформація в телефоні – дали привід для проведення додаткової перевірки.
Багатьох людей евакуювали дуже швидко. Розвідка наполегливо працює над тим, щоб оцінити, чи становлять вони загрозу. Частина перевірки відбувається, коли люди перебувають за кордоном, а частина – у США,
– мовиться у повідомленні.
Двох евакуйованих відправлять в Косово
Водночас підозра щодо щонайменше 2 афганців виявилася справді ґрунтовною. Їх відправлять у Косово для подальшої перевірки.