Сенат США зарегистрировал проект о 450 миллионах военной помощи Украине

Сенат США зарегистрировал проект о 450 миллионах долларов военной помощи Украине. Кроме того, в нем говорится о наложении немедленных санкций на оператора "Северного потока-2".

Глава НАК "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что сенат США зарегистрировал "Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны". Этот проект очень важен для украинской стороны.

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Документ содержит меры, которые должны сдержать Путина (Владимира Путина – 24 канал) от агрессии против Украины. Подчеркиваю – не ждать, пока российские войска вторгнутся на нашу территорию, а предупредить эту опасность,

– подчеркнул Витренко.

Какие меры должны урегулировать ситуацию

Предоставление Украине 450 миллионов долларов помощи. А еще дополнительно 100 миллионов. Эти деньги должны потратить на ряд критических вещей. В частности, противовоздушную оборону и противокорабельные ракеты;

Координация усилий Госдепа и Минобороны США с союзниками.

Предоставление Украине ключевых систем и мощностей.

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