США заставят отвечать всех, кто совершает зверства в Украине, – Госдеп

Энтони Блинкен 1 апреля провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой. Дипломаты говорили о поддержке, которую США оказывают Украине для борьбы с агрессией России.

О деталях переговоров рассказал представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

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Госсекретарь отметил усилия США оказать Украине необходимую поддержку для защиты от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны России,

– сказал спикер.

По его словам, Энтони Блинкен высоко оценил приверженность украинского государства дипломатии, а также заверил, что Соединенные Штаты и союзники привлекут к ответственности всех, кто ныне совершает зверства в Украине.

Напомним, Дмитрий Кулеба отметил, что следует ужесточать санкции против России. В то же время, по словам дипломата, Украина должна получать еще больше вооружения.

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