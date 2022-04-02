Про деталі перемовин розповів речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс.

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Держсекретар наголосив на зусиллях США надати Україні необхідну підтримку для захисту від неспровокованої, невиправданої та жорстокої війни Росії,

– сказав спікер.

З його слів, Ентоні Блінкен високо оцінив прихильність української держави до дипломатії, а також запевнив, що Сполучені Штати та союзники притягнуть до відповідальності всіх, хто нині чинить звірства в Україні

Нагадаємо, Дмитро Кулеба зазначив, що слід посилювати санкції проти Росії. Водночас, за словами дипломата, Україна має отримувати ще більше озброєння.

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