США завершают эпоху безжалостной войны: почему это звучит как угроза Китаю

"Конец эпохи беспощадных войн" – Джо Байден призывает мир покончить со всеми войнами прошлого и начать новую эпоху сотрудничества. По мнению американского президента, наступило решающее десятилетие, которое определит будущее планеты.

Об этом Байден заявил во время своего первого выступления на саммите 76-й Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что США начали с себя и Америка завершает эпоху безжалостной войны и открывают новую эру безжалостной дипломатии.

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Байден добавил, выход из Афганистана – был первым шагом на пути к завершению войн Кроме того, накануне генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил мир о том, что США и Китай приближаются к новой холодной войне.

Гутерриш предположил, что две крупнейшие державы вскоре разделят мир на 2 части своей конкуренцией, создав 2 мощных альянса со своими собственными валютами, интернетом и финансовыми правилами. Но это будет только начало противостояния.

А потому, чтобы избежать новой гибридной войны планетарного масштаба, Гутерриш призвал Вашингтон и Пекин вернуться к содержательному диалогу, чтобы понизить градус напряженности.

Почему Си Цзиньпин не приехал на Генассамблею ООН

Как известно, Си Цзиньпин вскоре после этого заявления, а также после сделки между США, Великобританией и Австралией, отказался посещать Генассамблею ООН.

А вот Байден поспешил заверить, что США вовсе не стремятся к холодной войне, и если Китай будет готов к сотрудничеству, то все двери для него открыты.

Но такие заявления вовсе не значат, что врагам демократии, таким как Китай, Россия, или Иран, стоит расслабляться и воспринимать это как слабость Америки. Ведь Байден тут же обозначил, что военная сила США всё же может быть задействована, но только в крайнем случае. Например, в случае борьбы с терроризмом.

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Кроме того, Байден заверил, что США используют любые методы, если более крупные державы будут пытаться доминировать над более слабыми, подкупая их деньгами, или развязывая на их территории войны.

И хотя Байден прямо не назвал в этом блоке Россию и Китай, но всем стало ясно, кому конкретно адресованы эти слова.

Демократические альянсы должны быть усилены

И хотя Байден заявил, что не пытается разделить страны на отдельные блоки, он все же акцентировал внимание на том, что демократические альянсы должны быть усилены. А там где они не справляются – нужно создавать новые.

Например, Байден уверен, что соревнование крупных держав должно проходить цивилизованно, но чтобы этого добится от авторитарного Китая, нужно оживить существующий блок НАТО, и создавать новые, такие как QUAD.



Нужно оживить существующий блок НАТО / Фото пресс-службы НАТО

Последний представляет собой новый альянс между США, Японией, Австралией и Индией. Этот альянс призван обеспечить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, где свою гегемонию пытается насадить Китай.

И, похоже, что Байден полностью переключает свое внимание именно на Индо-Тихоокеанский регион. Ведь сразу после выступления он провел две важнейших встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

Именно эта троица совсем недавно создала новый альянс сил против Китайской гегемонии в регионе.

К слову, в своем стремлении сплотить новую коалицию для противостояния Китаю, Байден оттолкнул некоторых из старейших союзников Америки, включая Францию и Германию, которые, похоже, уж очень заигралась в дружбу с Китаем и Россией.

Хотя с французским президентом Макроном Байден всё еще хочет переговорить и вернуть отношения на прежний уровень. Отметил Байден и новый подход в вопросе борьбы с терроризмом.

Байден о борьбе с терроризмом

По его словам, борьба с терроризмом в XXI веке должна основываться не на масштабных военных операциях, как это было в Ираке и Афганистане, а на работу с местными локальными партнерами, которые смогут устранять проблему в зародыше.

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В целом, речь Байдена звучала как некое умиротворение. Но, на полях ООН, куда важнее не речи, а кулуарные встречи политиков, где и решаются глобальные вопросы. Но о них мы узнаем позже.