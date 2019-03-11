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      США готовят ответ компаниям ЕС из-за "Северного потока-2"

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      США готовятся наложить санкции на "Северный поток-2". – СМИ
      США готовятся наложить санкции на "Северный поток-2". – СМИ / Фото из открытых источников

      Вашингтон готовит ответ европейским компаниям из-за их софинансирования российского трубопровода "Северный поток-2". Им грозят санкции.

      Под удар попадут также компании, участвующие в прокладке труб в Балтийском море, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в США.

      Читайте также: В России назвали условия сохранения транзита газа через Украину

      Издание отмечает, что санкции могут повысить напряженность между Берлином и Вашингтоном на фоне затянувшегося спора об американских пошлинах на немецкие автомобили.

      Однако позиция США неизменна – Вашингтон утверждает, что трубопровод является стратегическим риском энергетической зависимости от России.

      Посол США в Германии Ричард Гренелл уже обещал принять меры в отношении немецких компаний. Он отправил им письма с предупреждением о санкциях со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток-2".

      Отметим, комитет постоянных представителей государств ЕС утвердил проект изменений к газового законодательства Евросоюза. Теперь за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии, – Германия
      .

      Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.


      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости политики Новости США Евросоюз Санкции Новости России Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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