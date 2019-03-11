США готують відповідь компаніям ЄС через "Північний потік-2"

Вашингтон готує відповідь європейським компаніям через їхнє співфінансування російського трубопроводу "Північний потік-2". Їм загрожують санкції.

Під удар потраплять також компанії, що беруть участь у прокладанні труб в Балтійському морі, повідомляє американська газета The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела в США.

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Видання зазначає, що санкції можуть підвищити напруженість між Берліном і Вашингтоном на тлі тривалої суперечки про американські мита на німецькі автомобілі.

Однак позиція США незмінна – Вашингтон стверджує, що трубопровід є стратегічним ризиком енергетичної залежності Росії.

Посол США у Німеччині Річард Гренелл вже обіцяв вжити таких заходів щодо німецьких компаній. Він відправив їм листи із попередженням щодо санкцій з боку Вашингтона через підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, комітет постійних представників держав ЄС затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. Тепер за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина .

Що таке "Північний потік-2"?

Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.

Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.