США хотят разместить свою военную базу в стране-соседке Украины

Соединенные Штаты Америки могут на постоянной основе разместить свою военную базу на территории Польши.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Radio Poland.

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По его словам, переговоры по вопросу размещения американской базы в стране пока находятся в "продвинутой" фазе.

Кроме того, Блащак отказался называть конкретную дату, когда такая база может открыться.

Отметим, ранее польский министр заявлял, что такая военная база США будет последующей гарантией безопасности для Польши, и его страна готова покрыть часть расходов, связанных с самой базой.

Напомним, ранее премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что в НАТО решили вложить 50 миллионов евро в авиабазу, которая расположена в его стране, чтобы модернизировать ее и усилить.