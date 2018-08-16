США хочуть розмістити свою військову базу в країні-сусідці України

Сполучені Штати Америки можуть на постійній основі розмістити свою військову базу на території Польщі.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Radio Poland.

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За його словами, перемовини з питання розміщення американьскої бази в країні наразі перебуваєть у "просунутій" фазі.

Окрім того, Блащак відмовився називати конкретну дату, коли така база може відкритися.

Зазначимо, раніше польський міністр заявляв, що така військова база США буде подальшою гарантією безпеки для Польщі, і його країна готова покрити частину витрат, пов'язаних із самою базою.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Албанії Еді Рама повідомив, що в НАТО вирішили вкласти 50 мільйонів євро у авіабазу, що розташована в його країні, щоб модернізувати базу та посилити.