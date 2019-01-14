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      США могут нанести мощный удар по Ирану, – СМИ

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      США могут нанести мощный удар по Ирану
      США могут нанести мощный удар по Ирану / Фото из открытых источников

      Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном обратился в Пентагон с просьбой разработать возможные варианты нанесения удара по Ирану.

      Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц.

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      Обращение поступило после обстрела квартала в Багдаде, в котором, в частности, находится посольство США в Ираке. По словам собеседников издания, информация о возможном ударе по Ирану вызвала обеспокоенность в Госдепе и Пентагоне.

      После обстрела квартала в Багдаде Джон Болтон провел ряд встреч, на которых обсуждал "решительный ответ" на него. Тогда же Пентагон получил запрос о возможности нанесения ударов по Ирану,
      – говорится в сообщении.

      Однако непонятно, знает ли Трамп об этом запросе и насколько серьезные намерения имеет Совет нацбезопасности.

      Напомним, что 1 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытания баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, речь идет о "баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок". В ответ на это официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил в воскресенье, что страна продолжит ракетные испытания для повышения своей обороноспособности.

      Ранее Вашингтон официально объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами уже более 60 лет. Впоследствии, вступил в силу новый пакет санкций США в отношении Ирана, действовавших до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года (JCPOA), из которого Дональд Трамп вывел Америку в мае. Сейчас новые экономические ограничения против Тегерана коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства.

      Теги: Оружие Иран Новости США Дональд Трамп Пентагон
      Источник: 24 Канал
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