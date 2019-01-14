США можуть завдати потужного удару по Ірану, – ЗМІ

Рада національної безпеки США на чолі з радником президента Джоном Болтоном звернулася у Пентагон з проханням розробити можливі варіанти нанесення удару по Ірану.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на колишніх і чинних офіційних осіб.

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Звернення надійшло після обстрілу кварталу у Багдаді, в якому, зокрема, розташоване посольство США в Іраку. За словами співрозмовників видання, інформація про можливий удар по Ірану викликала занепокоєння у Держдепі та Пентагоні.

Після обстрілу кварталу у Багдаді Джон Болтон провів низку зустрічей, на яких обговорював "рішучу відповідь" на нього. Тоді ж Пентагон отримав запит щодо можливості нанесення ударів по Ірану,

– йдеться у повідомлені.

Однак незрозуміло, чи знає Трамп про цей запит та наскільки серйозні наміри має Рада нацбезпеки.

Нагадаємо, що 1 грудня держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Тегеран провів випробування балістичної ракети середньої дальності всупереч резолюції 2231 Ради Безпеки ООН. За його словами, мова йде про "балістичну ракету середньої дальності, яка здатна переносити кілька боєголовок". У відповідь на це офіційний представник збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазль Шекарчі заявив у неділю, що країна продовжить ракетні випробування для підвищення своєї обороноздатності.



Раніше Вашингтон офіційно оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами вже понад 60 років. Згодом, набрав чинності новий пакет санкцій США щодо Ірану, які діяли до підписання Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми від 2015 року(JCPOA), з якого Дональд Трамп вивів Америку в травні. Наразі нові економічні обмеження проти Тегерана торкнуться угод з нафтою, фінансових операцій, енергетики та судноплавства.