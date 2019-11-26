США могут остановить "Северный поток-2", – МИД

Американский Конгресс планирует включить санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет США на 2020 год. В украинском МИД считают, что санкции помогут сорвать запуск российского трубопровода в обход Украины.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль подчеркнула, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуска "Северного потока-2", особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу, пишет "Укринформ".

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Зеркаль добавила, что Украина использует вероятное введение санкций США против "Северного потока-2" в качестве инструмента на переговорах с Россией о заключении нового транзитного соглашения.

Заметим, что следующая трехсторонняя встреча по транзиту газа должна состояться 29 ноября.

Справка. Введение санкций США против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершение на 5 лет. Однако это может произойти, если только их ввести до 31 декабря 2019 года.

Скандальный российский газопровод "Северный поток-2" не успеют достроить и запустить в сроки, как анонсировали ранее. По новой информации, его запуск в России планируют в середине 2020 года.

В целом российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

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"Северный поток-2" на карте

Что такое "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.



– Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.

– Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.

– Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.

– Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".

– Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.