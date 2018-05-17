США молниеносно выбили у России инициативу по миссии ООН, – эксперт

России надо выйти из конфликта на Донбассе. Поэтому Кремль может согласиться на озвученный Волкером сценарий введения миссии ООН. США молниеносно перехватили у России инициативу в отношении миротворцев, и теперь Путину придется давать ответ.

Такое мнение сайту "24" высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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"Волкер заявил, что США готовы к определенным компромиссам с Россией. Но пока не будет конкретных конструктивных предложений со стороны Кремля, Вашингтон тоже берет паузу в переговорах. Это сильный ход США. Они выбили в России идею миротворцев и перехватили инициативу на дипломатическом поле. Дали пас Путину, и он должен что-то ответить",

– подчеркивает Дмитрий Снегирев.

По его словам, существует большая вероятность того, что миротворцев введут на Донбасс по сценарию, предложенному США, который озвучил Волкер во время визита в Украину. В частности, разместить миротворцев по всей оккупированной территории, включая российско-украинскую границу. Потом провести местные выборы, принять закон об амнистии, предоставить ОРДЛО спецстатус. Это подтверждают заявления украинских политиков, что в ближайшее время стоит ожидать сдвиги в вопросе миссии ООН и решения вооруженного конфликта на востоке Украины.

По мнению эксперта, Россия ответит в течение месяца-двух. Однако, замечает Снегирев, Украина – не ключевой пункт в договоренностях США и России. В первую очередь, речь идет о Ближнем Востоке. Это глобальные вопросы, а Украина минимум на третьем месте. Поэтому США и Запад хотят решить конфликт на Донбассе, а Крым вынести за скобки. Но и к сценарию урегулирования является вопрос: существует угроза федерализации Украины.

США сейчас пошли на эскалацию в отношении Ближнего Востока – открыли в Иерусалиме посольство, вышли с иранской ядерной сделки. США повышают градус противостояния с Россией, чтобы заставить ее пойти на компромиссы, в частности, на Донбассе. Трамп демонстрирует всем, что будет разговаривать с позиций силы,

– подчеркнул Снегирев.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер 14-15 мая находился с визитом в Украине. По его словам, предложение России о размещении миротворческой миссии ООН только на линии разграничения на Донбассе является неприемлемым и только негативно повлияет на территориальную целостность Украины. Волкер подчеркнул: США предлагают разместить миротворцев по всей оккупированной территории, в частности, на российско-украинской границе. Это позволило бы создать условия для восстановления мира, а в дальнейшем провести местные выборы, принять закон об амнистии, предоставить ОРДЛО спецстатус и все остальное, что предусматривают минские договоренности.