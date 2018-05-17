США блискавично вибили в Росії ініціативу щодо місії ООН, – експерт

Росії треба вийти з конфлікту на Донбасі. Тому Кремль може погодитися на озвучений Волкером сценарій введення місії ООН. США блискавично перехопили в Росії ініціативу щодо миротворців, і тепер Путіну доведеться давати відповідь.

Таку думку сайту "24" висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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"Волкер заявив, що США готові до певних компромісів з Росією. Але доки не буде конкретних конструктивних пропозицій з боку Кремля, Вашингтон теж бере паузу в переговорах. Це сильний хід США. Вони вибили в Росії ідею миротворців і перехопили ініціативу на дипломатичному полі. Дали пас Путіну, і він мусить щось відповісти",

– підкреслює Дмитро Снєгирьов.

За його словами, існує велика ймовірність того, що миротворців введуть на Донбас за сценарієм, запропонованим США, який озвучив Волкер під час візиту в Україну. Зокрема, розмістити миротворців по всій окупованій території, включаючи російсько-український кордон. Потім провести місцеві вибори, прийняти закон про амністію, надати ОРДЛО спецстатус. Це підтверджують заяви українських політиків, що найближчим часом варто очікувати зрушення в питанні місії ООН і вирішення збройного конфлікту на сході України.

На думку експерта, Росія відповість протягом місяця-двох. Однак, зауважує Снєгирьов, Україна – не ключовий пункт у домовленостях США і Росії. В першу чергу, йдеться про Близький Схід. Це глобальні питання, а Україна мінімум на третьому місці. Тому США і Захід хочуть розв’язати конфлікт на Донбасі, а Крим винести за дужки. Але й до сценарію врегулювання є питання: існує загроза федералізації України.

США зараз пішли на ескалацію щодо Близького Сходу – відкрили в Єрусалимі посольство, вийшли з іранської ядерної угоди. США підвищують градус протистояння з Росією, щоб змусити її піти на компроміси, зокрема, на Донбасі. Трамп демонструє всім, що розмовлятиме з позицій сили,

– підкреслив Снєгирьов.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер 14-15 травня перебував з візитом в Україні. За його словами, пропозиція Росіїї про розміщення миротворчої місії ООН лише на лінії розмежування на Донбасі є неприйнятною і лише негативно вплине на територіальну цілісність України. Волкер наголосив: США пропонують розмістити миротворців по всій окупованій території, зокрема, й на російсько-українському кордоні. Це дозволило б створити умови для відновлення миру, а в подальшому провести місцеві вибори, прийняти закон про амністію, надати ОРДЛО спецстатус і все інше, що передбачають мінські домовленості.