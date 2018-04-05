США обвинили Россию в нечестной игре в Совбезе ООН

Россия использует Совет Безопасности ООН для собственных целей, созвав заседание по ситуации в Солсбери.

Такое заявление сделала официальный представитель делегации США при ООН, сообщает "Укринформ".

Отметим, что представитель России при ООН Василий Небензя отверг обвинения Великобритании в адрес Москвы в причастности к отравлению семьи Скрипалей в Солсбери, и выдвинул очередную собственную версию, что за этим стоят спецслужбы других стран.

Представитель Вашингтона отметила, что созвав такое заседание Россия пытается отвести внимание от истинной причины и исполнителей применения химоружия на британской территории.

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Это еще одна попытка России использовать Совет Безопасности для политических целей. Это попытка создать сомнения в атаке в Солсбери,

– считает дипломат.

Также она обратила внимание своих коллег на риторику российского представителя на заседании. Тот, в частности, использовал такие термины, как "коллективный психоз", "пропагандистская война" и сравнивал СМИ с психотропными веществами для манипуляций в обществе.

По словам представительницы США, заявления России о том, что химоружие в Солсбери могли применить зарубежные спецслужбы является "смехотворными".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".