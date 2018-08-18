США отказали РФ в важном вопросе относительно Сирии

Госдепартамент США отменяет программу финансовой помощи, которую он выделил на восстановление частей Сирии, ранее удерживаемых "Исламским государством".

Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Сатерфилд, передает The Washington Post.

Читайте также: Трамп слишком дружен с Россией, – мнение большинства граждан США

Как отмечается, расходы были заморожены в рамках усилий Президента Трампа для ускорения вывода американских войск из Сирии и передачи большей ответственности членам возглавляемой США коалиции. Администрация сообщила Конгрессу 17 августа, что деньги будут перенаправлены из Сирии в другие, не указанные районы.

По словам чиновников, обязательства других стран уже составляют 300 миллионов долларов, в том числе 100 миллионов долларов объявила на этой неделе Саудовская Аравия.

Известно, что после встречи с Трампом в Хельсинки Владимир Путин заявил о необходимости совместного восстановления Сирии. Однако в Госдепартаменте ответили, что не будут сотрудничать с Россией в этом вопросе.

"Согласно международной сделке, не будет помощи в восстановлении Сирии, пока ООН, а не Москва или Вашингтон, или любая другая столица, а ООН не покажет и не подтвердит, что идет надежный и безвозвратный политический процесс. Вот дверь, чтобы получить то, чего, как мы считаем, режим и русские очень хотят, а именно чтобы международные деньги пошли в руины, которые сейчас есть в Сирии", – отметил Сатерфилд.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину, что страна намерена сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".