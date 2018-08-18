21:06
18 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 17°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    29°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, сегодня
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

США отказали РФ в важном вопросе относительно Сирии

132 Читати новину українською
Финансовая помощь Сирии
Финансовая помощь Сирии / riataza.com

Госдепартамент США отменяет программу финансовой помощи, которую он выделил на восстановление частей Сирии, ранее удерживаемых "Исламским государством".

Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Сатерфилд, передает The Washington Post.

Читайте также: Трамп слишком дружен с Россией, – мнение большинства граждан США

Как отмечается, расходы были заморожены в рамках усилий Президента Трампа для ускорения вывода американских войск из Сирии и передачи большей ответственности членам возглавляемой США коалиции. Администрация сообщила Конгрессу 17 августа, что деньги будут перенаправлены из Сирии в другие, не указанные районы.

По словам чиновников, обязательства других стран уже составляют 300 миллионов долларов, в том числе 100 миллионов долларов объявила на этой неделе Саудовская Аравия.

Известно, что после встречи с Трампом в Хельсинки Владимир Путин заявил о необходимости совместного восстановления Сирии. Однако в Госдепартаменте ответили, что не будут сотрудничать с Россией в этом вопросе.

"Согласно международной сделке, не будет помощи в восстановлении Сирии, пока ООН, а не Москва или Вашингтон, или любая другая столица, а ООН не покажет и не подтвердит, что идет надежный и безвозвратный политический процесс. Вот дверь, чтобы получить то, чего, как мы считаем, режим и русские очень хотят, а именно чтобы международные деньги пошли в руины, которые сейчас есть в Сирии", – отметил Сатерфилд.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину, что страна намерена сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".

Теги: Новости США Деньги Война в Сирии Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Що посієш: бойовики Путіна, які повернулися з Донбасу, безчинствують у Росії
сегодня, 19:00 Що посієш: бойовики Путіна, які повернулися з Донбасу, безчинствують у Росії
Олексій Чибісов
В чем реальная проблема с "евробляхерами"
сегодня, 16:00 В чем реальная проблема с "евробляхерами"
Ілля Кенігштейн
"До бідності і зубожіння": від чого втікають українці і за чим женеться Україна
сегодня, 15:00 "До бідності і зубожіння": від чого втікають українці і за чим женеться Україна
Олександра Дрік
Чому Кернес ніколи не сяде
сегодня, 14:00 Чому Кернес ніколи не сяде
Тетяна Мартинюк
"Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
сегодня, 12:00 "Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
Віталій Ковач
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Собчак резко высказалась о своем возможном соперничестве с Путиным на выборах президента России
 1 сентября 2017 , 14:36
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук