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США відмовили РФ у важливому питані щодо Сирії

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Фінансова допомога Сирії
Фінансова допомога Сирії / riataza.com

Держдепартамент США скасовує програму фінансової допомоги, яке він виділив на відновлення частин Сирії, раніше утримуваних "Ісламською державою".

Про це повідомив виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Сатерфілд, передає The Washington Post.

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Як зазначається, витрати були заморожені в рамках зусиль Президента Трампа з прискорення виведення американських військ з Сирії та передачі більшої відповідальності членам очолюваної США коаліції. Адміністрація повідомила Конгресу 17 серпня, що гроші будуть перенаправлені з Сирії в інші, незазначені райони.

За словами чиновників, зобов'язання інших країн вже складають 300 мільйонів доларів, зокрема 100 мільйонів доларів оголосила на цьому тижні Саудівська Аравія.

Відомо, що після зустрічі з Трампом у Гельсінкі Володимир Путін заявив про необхідність спільної відбудови Сирії. Однак у Держдепартаменті відповіли, що не будуть співпрацювати з Росією у цьому питанні.

"Згідно з міжнародною угодою, не буде допомоги у відновленні Сирії, поки ООН, а не Москва чи Вашингтон, чи будь-яка інша столиця, а ООН не засвідчить і не підтвердить, що йде надійний і безповоротній політичний процес. Ось двері, щоб отримати те, чого, як ми вважаємо, режим і росіяни, дуже хочуть, а саме щоб міжнародні гроші пішли на руїни, які зараз є в Сирії", – зазначив Сатерфілд.

Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив президента Росії Володимира Путіна, що країна має намір зберігати свою військову присутність у Сирії до тих пір, поки не буде остаточно розгромлене терористичне угрупування "Ісламська держава".

Теги: Новини Росії Новини США Війна у Сирії Гроші
Джерело: 24 Канал
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