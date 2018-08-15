США перебрасывают войска на границу с Россией в Норвегии

Соединенные Штаты Америки планируют разместить часть военных, которые будут находиться в Норвегии на ротационной основе, ближе к границе с Российской Федерацией, чем они есть сейчас.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Норвегии, выписки из которого привели западные СМИ.

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Численность американского военного контингента в Норвегии будет увеличена с 330 до 700 морских пехотинцев. Однако, в Осло подчеркивают, что подобное усиление присутствия США в Норвегии не следует воспринимать как военную эскалацию. Сторона из Норвегии настаивает на том, что военные США будут находиться на территории страны для выполнения исключительно тренировочных миссий.

Ранее глава МИД страны Ине Эриксен Серейде заявила журналистам, что это решение не направлено против России и не нацелено на формирование постоянной американской базы в Норвегии.

План присутствия вооруженных сил на ротационной основе в Норвегии рассчитан на срок до пяти лет. Решение о первичном размещении военных на полгода было принято в начале 2017 года, в прошлом июне было принято решение о продлении сроков их присутствия. Они должны были покинуть страну до конца этого года. Это первые военные иностранного государства, которые дислоцируются в Норвегии со времен Второй мировой войны.

Напомним, что в июне Норвегия просила США увеличить вдвое количество морской пехоты в северной части страны из-за потенциальной угрозы со стороны России.