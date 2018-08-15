США перекидають війська на кордон з Росією в Норвегії

Сполучені штати Америки планують розмістити частину військових, які перебуватимуть в Норвегії на ротаційній основі, ближче до кордону з Російською Федерацією, ніж вони є зараз.

Про це йдеться в заяві Міноборони Норвегії, витяги з якого навели західні ЗМІ.

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Чисельність американського військового контингенту в Норвегії буде збільшена з 330 до 700 морських піхотинців. Проте, в Осло підкреслюють, що подібне посилення присутності США в Норвегії не слід сприймати як військову ескалацію. Сторона з Норвегії наполягає на тому, що військові США будуть знаходитися на території країни для виконання виключно тренувальних місій.

Раніше голова МЗС країни Іне Еріксен Серейде заявила журналістам, що це рішення не спрямовані проти Росії і не націлені на формування постійної американської бази в Норвегії.

План присутності збройних сил на ротаційній основі в Норвегії розрахований на термін до п'яти років. Рішення про первісне розміщення військових на півроку було ухвалене на початку 2017 року, в минулому червні було ухвалене рішення про продовження термінів їх присутності. Вони мали покинути країну до кінця цього року. Це перші військові іноземної держави, які дислокуються в Норвегії з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що в червні Норвегія просила Сполучені Штати Америки збільшити вдвічі кількість морської піхоти у північній частині країні через потенційну загрозу з боку Росії.