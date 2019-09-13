США планируют увеличить помощь Украине в следующем году
В Соединенных Штатах Америки планируют увеличить помощь в области безопасности для Украины в 2020 году.
Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в комментарии изданию УНИАН.
Важно: Чего ожидать Украине от встречи Трампа с Зеленским?
Мы будем продолжать сохранять помощь на том же уровне. В следующем году Конгресс, вероятно, выделит больше,
– заявил Тейлор.
Он также отметил, что бюджетный пересмотр помощи для Украины завершен и никакого негативного влияния на объемы помощи для Украины нет.
Предварительно бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматривает Конгресс США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере до более 700 миллионов долларов.
Задержка выделения обещанных Украине денег
Ранее президент США Дональд Трамп поручил осуществить просмотр выделенных Украине денег, чтобы убедиться, что они используются в соответствии с интересами государства.
Говорится о финансовом пакет под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине", который был одобрен Конгрессом США, однако администрация Трампа пока не предоставила деньги Киеву.
12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине. Впрочем, в Министерстве обороны США остается всего две недели до того, как закончится срок, отведенный на их использование. Пентагон даже усомнился в том, успеет ли он использовать эти деньги должным образом.
250 миллионов долларов, о которых идет речь, в Украине должны потратить на поддержку безопасности, обучение военных, закупку военного снаряжения и разведку. Собственно, непосредственно на вооружение разрешено потратить 50 миллионов долларов.
Военная помощь США Украине за последние годы / Инфографика 24 канала
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