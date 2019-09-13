США планируют увеличить помощь Украине в следующем году

В Соединенных Штатах Америки планируют увеличить помощь в области безопасности для Украины в 2020 году.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в комментарии изданию УНИАН.

Важно: Чего ожидать Украине от встречи Трампа с Зеленским?

Мы будем продолжать сохранять помощь на том же уровне. В следующем году Конгресс, вероятно, выделит больше,

– заявил Тейлор.

Он также отметил, что бюджетный пересмотр помощи для Украины завершен и никакого негативного влияния на объемы помощи для Украины нет.

Предварительно бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматривает Конгресс США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере до более 700 миллионов долларов.

Задержка выделения обещанных Украине денег

Ранее президент США Дональд Трамп поручил осуществить просмотр выделенных Украине денег, чтобы убедиться, что они используются в соответствии с интересами государства.

Говорится о финансовом пакет под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине", который был одобрен Конгрессом США, однако администрация Трампа пока не предоставила деньги Киеву.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине. Впрочем, в Министерстве обороны США остается всего две недели до того, как закончится срок, отведенный на их использование. Пентагон даже усомнился в том, успеет ли он использовать эти деньги должным образом.

250 миллионов долларов, о которых идет речь, в Украине должны потратить на поддержку безопасности, обучение военных, закупку военного снаряжения и разведку. Собственно, непосредственно на вооружение разрешено потратить 50 миллионов долларов.

Военная помощь США Украине за последние годы / Инфографика 24 канала